Жители Урдомы лишились света из-за масштабной провокации

Как пишут «Новые известия», прошедшая встреча наглядно показала, что «Технопарк» проявляет готовность к открытому диалогу с местным населением и намерен действовать публично и конструктивно. Но встреча не обошлась и без провокаций тех, кто хочет воспрепятствовать реализации проекта. Они предприняли попытку сорвать мероприятие через отключение электричества в поселке. При этом без света и тепла остались здания больницы, школы, детского сада и других объектов социального значения, в том числе, жилой сектор.