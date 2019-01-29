Жители Урдомы лишились света из-за масштабной провокации

Участники пришли к единому мнению, что создание экотехнопарка «Шиес» даст положительный эффект для экономики области и будет полезно, главным образом, местным жителям. Также говорилось об ангажированности противников строительства.
Как пишут «Новые известия», прошедшая встреча наглядно показала, что «Технопарк» проявляет готовность к открытому диалогу с местным населением и намерен действовать публично и конструктивно. Но встреча не обошлась и без провокаций тех, кто хочет воспрепятствовать реализации проекта. Они предприняли попытку сорвать мероприятие через отключение электричества в поселке. При этом без света и тепла остались здания больницы, школы, детского сада и других объектов социального значения, в том числе, жилой сектор.
По словам представителя инвестора, заместителя генерального директора ООО «Технопарк» Дениса Синельникова, экотехнопарк «Шиес» представляет собой современный высокотехнологичный объект нового поколения по обращению с ТКО. Благодаря его открытию в регион ожидается приток инвестиций, а также открытие множества новых рабочих мест. Только в Ленском районе, по планам инвестора, работой будет обеспечено 500 сотрудников предприятия, причем размер заработной платы составит около 44 тысяч рублей, что намного выше, чем средние цифры по району. Кроме этого, в планах инвестора проведение ремонта и модернизации объектов инфраструктуры, ЖКХ и медицинского обслуживания окружающих населенных пунктов.
В общей сложности, инвестиции в социально-экономическое развитие Архангельской области в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Архангельской области составят шесть миллиардов рублей в течение трех лет. В том числе, для Ленского района 1,5 миллиарда рублей, и эти цифры закреплены в документах. Заместитель генерального директора АО “Мосводоканал НИИ проект” Георгий Перельштейн отметил, что для исполнения проекта никаких препятствий нет.
Также в Урдоме выступил министр природных ресурсов и ЛПК правительства Архангельской области Александр Ерулик. Он подчеркнул, что область готовится перейти к цивилизованному сбору и утилизации отходов, рекультивации несанкционированных свалок, отравляющих грунтовые воды.
Жители Поморья приходят к осознанию того факта, что экотехнопарк «Шиес» – это не простая свалка, а современный высокотехнологичный объект по обращению с ТКО нового поколения. При этом и ООО «Технопарк», и правительство Архангельской области преследуют единую цель по сохранению для потомков окружающей среды на уникальной в экологическом плане территории.