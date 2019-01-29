В России гречка подорожала еще на 16 процентов

За минувшую неделю цена на продукцию у производителей гречневой крупы в Алтайском крае выросла на 3 рубля (около 16%) и составила 22-23 рубля за килограмм, сообщают «Новые известия».
Подорожание связано с превышением спроса на сырье, поскольку произошло опережающее сокращение остатков зерна гречихи. Участники рынка заявили, что остатков в три-четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Произошло сокращение после перепроизводства более чем на 40 процентов посевного клина, сложная посевная, небогатый урожай. Сейчас мелкие хозяйства скинули все запасы. Остатки гречихи остались у крупных фермеров, для которых гречиха далеко не единственная культура.
В настоящий момент крупные производители приняли выжидательную позицию, и расставаться с продукцией не спешат, наблюдая за ценовыми изменениями на рынке.