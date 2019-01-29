В России гречка подорожала еще на 16 процентов

Произошло сокращение после перепроизводства более чем на 40 процентов посевного клина, сложная посевная, небогатый урожай. Сейчас мелкие хозяйства скинули все запасы. Остатки гречихи остались у крупных фермеров, для которых гречиха далеко не единственная культура.