Гречка сильно подешевела из-за рекордного урожая

По прогнозам экспертов, в результате сокращения посевных площадей в новом сезоне гречка подорожает. Об этом пишет газета «Известия».

По сравнению с сентябрем 2017 года, в этом году гречка подешевела на 26,5% - до 47,3 рублей за килограмм. Весь год стоимость гречки постепенно снижалась. В сентябре цена оказалась самой низкой с 2015 год. По данным Росстата, дороже всего гречка стоила в августе 2016 года – 94 рубля за килограмм.

Несмотря на падение цены на гречку, другие социально значимые продукты питания в сентябре только подорожали: стоимость свинины выросла на 5,3%, мороженой рыбы – на 3,8%, картофеля – на 5,5% и т.д.

В Минсельхозе рассказали, что снижение цен на гречневую крупу связано с избытком на рынке этой крупы из-за высокого урожая прошлого года. В 2017 году удалось собрать рекордный урожай гречихи – 1,5 миллиона тонн. Получилось так, что на заготовительных и перерабатывающих заводах скопились большие запасы гречки, в 1,6 раза превышающие норму.

В итоге производители стали продавать тонну гречки за 14,9 тысяч рублей, что на 45,5% ниже, чем в прошлые годы.