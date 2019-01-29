Сергей Веремеенко стал номинантом политической премии «Гамбургский счет»

В число номинантов по довыборам в Госдуму 2018 года попал Сергей Веремеенко, хорошо известный в Башкирии по выборам президента региона 2003 года. Тогда он в первом туре стал вторым после Муртазы Рахимова, набрав 32,13 % голосов.