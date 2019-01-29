Сергей Веремеенко стал номинантом политической премии «Гамбургский счет»

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) огласила список номинантов политической премии «Гамбургский счет» за 2017-2018 годы.
В число номинантов по довыборам в Госдуму 2018 года попал Сергей Веремеенко, хорошо известный в Башкирии по выборам президента региона 2003 года. Тогда он в первом туре стал вторым после Муртазы Рахимова, набрав 32,13 % голосов.
В последние годы Сергей Веремеенко заявлял, что в Башкирии в политике больше не участвует. Он занимался в Уфе благотворительной деятельностью.
Но саму политику он не бросил. В 2011 году он был избран депутатом Законодательного собрания Тверской области, в 2016 году – депутатом Законодательного собрания Тверской области, 9 сентября 2018 года - депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Заволжскому одномандатному избирательному округ № 180 (Тверская область).
Теперь на телеграмм-канале РАСО идет голосование. Кроме Веремеенко в число номинантов вошли: Алимова, КПРФ, округ 163, Кузьмин, ЛДПР, округ 71, Примаков, ЕР, округ 165, Сватковский, ЕР, округ 129, Хинштейн, ЕР, округ 158 и Ярошук, ЕР, округ 98.