В Уфе в этом году запустят несколько новых маршрутов

Введут автобусы от «Меги» до ДОКа, от Южного автовокзала до Четвертого роддома, от микрорайона Белореченский до микрорайона Мечта.
Во второй половине 2019 года появятся следующие маршруты: Елкибаево — Федоровка — ТК «Центральный», Жилино — ТРЦ «Планета» — Больница №6, Князево — ДК «УМПО», УГНТУ — Южное кладбище, Радуга — ДК «УМПО», Радуга — Сипайлово.
Тем временем, к 2023 году маршрутная сеть города сократится на 13 процентов, а транспорт будет возить уфимцев по 129 маршрутам вместо имеющихся на данный момент 149.