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В Уфе в этом году запустят несколько новых маршрутов

28 января 2019, 13:49
Фото: Mkset.ru
В текущем году в Уфе появятся девять новых маршрутов, сообщили в администрации города.

Введут автобусы от «Меги» до ДОКа, от Южного автовокзала до Четвертого роддома, от микрорайона Белореченский до микрорайона Мечта.

Во второй половине 2019 года появятся следующие маршруты: Елкибаево — Федоровка — ТК «Центральный», Жилино — ТРЦ «Планета» — Больница №6, Князево — ДК «УМПО», УГНТУ — Южное кладбище, Радуга — ДК «УМПО», Радуга — Сипайлово.

Тем временем, к 2023 году маршрутная сеть города сократится на 13 процентов, а транспорт будет возить уфимцев по 129 маршрутам вместо имеющихся на данный момент 149.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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