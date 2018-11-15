Дочки-матери на маршруте: В Уфе в Колгуево автобусы тормозят прямо на проезжей части

Желая принять участие в проекте «Уфалогия», я обратилась к своей 77-летней маме с просьбой съездить куда-нибудь со мной на автобусе. То есть я в полном ее распоряжении, куда скажет, туда и едем. Идея побыть вместе в будни маму воодушевила:

- Тогда завтра со мной в стоматологию! У меня запись на 13:50.

В 13 часов мы вышли на улицу Амантая. Увидев глазами остановку «Колгуевская», я смело шагнула к ней.

- Стой! – мама схватила меня за руку, как в детстве. - На остановку никто не ходит, она неудобная, тем более прямо напротив школы. Поэтому автобусы останавливаются прямо вот здесь, посреди дороги.

И действительно, посреди припаркованных машин я увидела ожидающих автобус граждан. 211 автобус встал посреди дороги, затем развернулся, не доехав до остановочного павильона около 50 метров.

- Мама, давай так: ты в автобус, я за тобой, - сказала я маме.

Через 15 минут появился 252 автобус. Белая газель остановилась и я вслед за мамой, чертыхаясь от тесноты, необходимости закрыть за собой дверь, пытаясь не уронить сумку, вошла и села на свободное место. Неожиданно мама засуетилась, и на следующей же остановке мы вышли.

- Понимаешь, иногда автобусы не едут в центр, а спускаются на «Ленту», водители об этом не говорят, я уже однажды уехала на Пугачева и еле-еле оттуда выбралась!

- А почему ты не посмотрела на номер автобуса? Разве там не написано, что едет не по маршруту? – удивилась я.

- Нет, обычно нужно спрашивать у водителя, куда он направляется, я вот на тебя отвлеклась и не спросила…. Ну ладно, мы сейчас дождемся следующего!

Два следующих автобуса пролетели мимо нас. Маршрут-маршрутом, а обед, видимо, по расписанию. Мама, видимо чувствуя себя виноватой, пыталась успокоить обеих:

- Смотри, сегодня даже солнце светит, не замерзнем!

Наконец, мы дождались очередную «ГАЗель» № 252.

В автобусе мама встретила знакомую, врача с 46-й поликлиники, и с гордостью рассказала, что она сегодня выполняет журналистское задание. Врач тут же сообщила мне:

- Из Колгуево выехать без пересадки сложно. Мамы с детскими колясками вообще вынуждены идти в гору на остановку «Президент-отель» и оттуда садиться уже на большие автобусы. До центра недалеко, но стоимость такси может вырасти за час в разы. Зимой можно и за 120 рублей доехать до центра, и за 350 - не дождаться машины. 211 маршрут, который через весь центр города везет в сторону Черниковки - ездит очень плохо, в будни его еще как-то можно дождаться, а в выходные дни на маршруты до Колгуево лучше не рассчитывать.

Неожиданно к нашей беседе присоединился мужчина лет 35-ти.

- Моя дочь учится в лицее №5 и домой добирается с остановки «Рабкоров». Водители 252-ого следуя на конечную остановку, даже не останавливаются на улице Кувыкина, несмотря на то, что дети пытаются голосовать и показывать, что ждут именно этот маршрут. Сейчас уже холодно, они вынуждены после второй смены идти до школы МВД и там дожидаться. Пешком до дома 4 остановки, далековато, да и фонарей нет ни в районе Президента-отеля, ни в районе улицы Мубарякова, - рассказал он.