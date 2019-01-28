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В Башкирии в Сибае на сход граждан пришло 50 человек

28 января 2019, 08:23
Фото: vk.com/sibayadm
Полицейские не позволили зачитать текст резолюции схода до конца.

В субботу, 26 января, в Сибае возле Дома молодежи прошел сход граждан, собравший около 50 человек, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». На сходе речь шла о решении проблемы загрязнения воздуха в Сибае. Жители пытались вынести на голосование резолюцию схода, но полицейские не позволили зачитать текст документа до конца.

Участники потребовали привлечь к уголовной ответственности руководство сибайского филиала УГОК, обязать УГОК выплатить горожанам компенсации за вред, нанесенный их здоровью и окружающей среде тлением карьера, отправить в отставку руководство города и курирующего программу развития Зауралья вице-премьера республики Илшата Тажитдинова, отказаться от проекта строительства в Сибае завода строительных смесей с участием китайского капитала.

Напомним, ранее правительство республики отказалось согласовать жителям Сибая митинг на пять тысяч человек в защиту окружающей среды.

А тем временем, в Сибайском карьере продолжается окисление горных пород. Сейчас карьер пытаются подтопить, чтобы снизить ПДК вредных веществ.

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