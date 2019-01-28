В Башкирии в Сибае на сход граждан пришло 50 человек

В субботу, 26 января, в Сибае возле Дома молодежи прошел сход граждан, собравший около 50 человек, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». На сходе речь шла о решении проблемы загрязнения воздуха в Сибае. Жители пытались вынести на голосование резолюцию схода, но полицейские не позволили зачитать текст документа до конца.