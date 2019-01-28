В Башкирии миллиард рублей пойдет на ремонт четырех тысяч подъездов

На всех сайтах муниципалитетов республики размещены перечни многоквартирных домов, в которых до 2024 года запланирован ремонт подъездов. Ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего с 2019 до 2024 года мы планируется отремонтировать 26 тысяч подъездов.
Финансирование на весь период реализации программы составит почти 6 миллиардов рублей. Около одного миллиарда рублей из этой суммы направят на ремонт подъездов в текущем году.
В ремонт подъездов входит ремонт входных групп, включая устройство или ремонт подъездного козырька, ремонт ступеней, установку под козырьком энергосберегающих светильников, ремонт полов с обязательным восстановлением плиточных покрытий полов первых этажей.
Перечень также включает в себя ремонт и покраску стен и потолков, окраску ограждений лестничных клеток, батарей отопления, замену почтовых ящиков, укладку слаботочных линий в пластиковые короба и замену светильников на энергосберегающие лампы со светошумовыми датчиками.
Конкурсный отбор подрядных организаций и заключение контрактов с победителями пройдут с 28 февраля по 15 апреля.
Напомним, неделю назад доклад на эту ему был раскритикован Радием Хабировым и отложен на неделю. В этот раз врио главы Башкирии остался доволен услышанным.