В Башкирии миллиард рублей пойдет на ремонт четырех тысяч подъездов

На всех сайтах муниципалитетов республики размещены перечни многоквартирных домов, в которых до 2024 года запланирован ремонт подъездов. Ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего с 2019 до 2024 года мы планируется отремонтировать 26 тысяч подъездов.