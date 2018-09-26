В Башкирии в подъезде дома из-за «веселящего газа» скончался 14-летний подросток

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, мертвым подростка нашла жительница дома. Парень лежал в подъезде одного из домов Стерлитамака около 16 часов вчера, 25 сентября. Женщина сразу вызвала скорую помощь. Но, когда врачи приехали на место, молодой человек уже перестал подавать признаки жизни. Предположительная причина смерти – отравление неустановленным веществом. Следователями уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В следственном комитете в очередной раз решили напомнить о приметах, характеризующих употребление подобных опасных психотропных веществ, поскольку этот случай далеко не первый.

- Вдыхание паров газа вызывает асфиксию, обусловленную значительным снижением концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе и преобладанием в нем газа бутана, развитие острой сердечной и дыхательной недостаточности, а также отравление при концентрации в организме токсического вещества с летальным исходом, - уточнили в ведомстве.

Признаки отравления газом: головная боль, головокружение, состояние опьянения, слабость, тошнота, рвота, остановка дыхания.

Первая помощь: обеспечить доступ свежего воздуха, при потере сознания необходимо переместить пострадавшего на свежий воздух, уложить на спину, расстегнуть одежду, которая может механически затруднять дыхание, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт, если пострадавший пришел в себя, не давать ему уснуть, напоить сладким крепким чаем.

Внешние признаки, по которым можно определить, что человек употребил газ: горячая на ощупь голова; лицо отёчное; раздражение слизистых верхних дыхательных путей (красный нос); вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи; охриплость голоса; слабость, тошнота и рвота; необычное поведение, характерное для состояния алкогольного опьянения.