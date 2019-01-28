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В Башкирии бабушка избила внучку за то, что та съела яблоко без спроса

28 января 2019, 16:03
Фото: Mkset.ru
13-летняя девочка, которую бабушка выгнала из дома на улицу, без верхней одежды и зимней обуви шла 5 км, чтобы дойти до дома тети.

ЧП произошло в Аургазинском районе республики. Выяснилось, что 60-летняя бабушка, воспитывающая внучек 7 и 13 лет, жестоко избила старшую девочку, мотивировав это тем, что та взяла без спроса яблоко.

Девочку женщина выгнала на улицу в мороз без зимней обуви и верхней одежды. Тогда за помощью она вынуждена была отправиться к тете в соседнее село, которое располагалось в 5 км от дома.

Шокированная женщина немедленно отвезла девочку в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В настоящее время обе девочки находятся на попечении у тёти, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что родителей у девочки нет.

Прокуратура также проверяет деятельность органов опеки и попечительства и сельской администрации, которые должным образом не выполнили свои обязанности по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних.

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