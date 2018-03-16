В Башкирии мать морила голодом и избивала 8-летнего ребенка

39-летняя жительница Белебея обвиняется по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», сообщили в пресс-службе Белебеевской межрайонной прокуратуры.

Мать 8-летнего ребенка на протяжении длительного времени не кормила ребенка, не готовила еду и не обеспечивала сына одеждой, постельным бельем. Избивала ребенка и содержала дом в антисанитарных условиях.

Также родительница регулярно распивала алкоголь с посторонними лицами в квартире, не давая ребенку спать, ругая сына и унижая при этом его честь и достоинство. Ребенка кормили и одевали соседи.

Ребенка передали опекуну. Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала.