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Рабинович сообщил о последствиях для Украины из-за остановки транзита газа

28 января 2019, 11:07
Фото: pxhere.com
По словам народного депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киеву необходимо заключить с Москвой новый контракт на транзит газа в Европу.

Действие нынешнего договора истекает первого января 2020 года. Об этом пишет RNS.

В год на обслуживание «трубы» Украина тратит три миллиарда долларов. Такие расходы необходимы даже если газопровод простаивает. На экспорте газа Киев ежегодно зарабатывает пять миллиардов долларов. Два миллиарда идут в бюджет, три — направляются на обслуживание газопровода. Если новый договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан, то Киев начнет нести серьезные убытки, сказал Рабинович.

Депутат добавил, что пока стороны не пришли к согласию, касаемо условий нового контракта. Европейские потребители все понимают. Они могут рассчитывать на поставки голубого топлива по газопроводу «Турецкий поток».

В прошлый понедельник в Брюсселе прошли переговоры в формате Россия — Еврокомиссия — Украина. В беседе приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, руководитель МИД Украины Павел Климкин, заместитель руководителя Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. Участники встречи обсудили возможность заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину.

Представитель Еврокомиссии предложил свой вариант соглашения. Российская сторона обещала продолжить участвовать в консультациях по этому вопросу. Следующая встреча в трехстороннем формате состоится в конце весны текущего года. Пока же Еврокомиссия, Украина и Россия будут проводить консультации на экспертном уровне.

Несколько дней назад замглавы министерства энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в своем интервью охарактеризовала положение России как безвыходное. Москва будет вынуждена подписать новый контракт на транзит голубого топлива через Украину просто потому что «Северный поток — 2» не введут в эксплуатацию до 2020 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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