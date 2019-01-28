Рабинович сообщил о последствиях для Украины из-за остановки транзита газа

В год на обслуживание «трубы» Украина тратит три миллиарда долларов. Такие расходы необходимы даже если газопровод простаивает. На экспорте газа Киев ежегодно зарабатывает пять миллиардов долларов. Два миллиарда идут в бюджет, три — направляются на обслуживание газопровода. Если новый договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан, то Киев начнет нести серьезные убытки, сказал Рабинович.