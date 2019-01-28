Мобильная академия в Уфе открыла двери для «читающих» бабушек и дедушек

«В Республике Башкортостан вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Мы решили дополнить существующие программы обучения компьютерной грамотности, расширить их именно за счет «мобильной» составляющей. К тому же мы видим стабильно высокий спрос среди жителей области на смартфоны, интерес к которым все чаще проявляют люди старшего поколения, которым мобильный интернет открывает новые возможности для получения информации, общения и решения бытовых проблем. Желание не отставать от детей и внуков, уметь пользоваться интернетом с планшета или смартфона – одна из самых актуальных для современных бабушек и дедушек тем. Мы рады, что «Мобильная академия» пополнила копилку социальных проектов, реализованных МТС в области», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Антон Марченко.