Мобильная академия в Уфе открыла двери для «читающих» бабушек и дедушек

Занятия по изучению смартфонов и планшетов будут проходить на базе городской библиотеки и ее филиалов в рамках федерального проекта МТС по обучению пенсионеров мобильной грамотности.
Республика Башкортостан вошла в двадцатку регионов, где реализуется совместный проект МТС и Благотворительного фонда «Почет» - «Мобильная академия для старшего поколения». По всей стране около 2000 пенсионеров пройдут бесплатное обучение по специальной программе, рассчитанной на пользователей старше 50 лет, и научатся пользоваться гаджетами и мобильным интернетом.
В Башкирии проект расширяется новыми площадками для обучения. С нового года занятия будут проходить в Центральной городской библиотеке. До конца 2019 года совместными усилиями «Мобильную академию» окончат более 100 пенсионеров г. Уфы.
«В Республике Башкортостан вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Мы решили дополнить существующие программы обучения компьютерной грамотности, расширить их именно за счет «мобильной» составляющей. К тому же мы видим стабильно высокий спрос среди жителей области на смартфоны, интерес к которым все чаще проявляют люди старшего поколения, которым мобильный интернет открывает новые возможности для получения информации, общения и решения бытовых проблем. Желание не отставать от детей и внуков, уметь пользоваться интернетом с планшета или смартфона – одна из самых актуальных для современных бабушек и дедушек тем. Мы рады, что «Мобильная академия» пополнила копилку социальных проектов, реализованных МТС в области», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Антон Марченко.
О проекте «Мобильная Академия МТС»
Проект МТС призван обучить людей старшего поколения навыкам безопасного пользования интернетом для повышения уровня их жизни и учитывает потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста и предусматривает передачу навыков от опытных пользователей Интернета начинающим.
Курс ориентирован на людей в возрасте старше 50 лет – пользователей смартфонов и планшетов, а, следовательно, – и мобильного интернета. МТС планирует развивать проект «Мобильная Академия» во всех федеральных округах РФ, в том числе открывать новые образовательные интернет-классы и привлекать новых партнеров из числа государственных структур и некоммерческих организаций, распространять методики обучения среди всех заинтересованных сторон. Выпускники образовательных программ МТС регулярно принимают участие в региональных и всероссийских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров.