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Массовое ДТП в Башкирии: пассажирская «Газель» столкнулась с иномаркой при обгоне

28 января 2019, 07:40
Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
Два человека получили травмы.

Днем 27 января в Чишминском районе на 20 километре автодороги М5 Урал Арслан-Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись четыре транспортных средства, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Пассажирский автобус "Газель" при обгоне «Volkswagen Polo» столкнулся с ним боком, после этого совершил касательное столкновение со встречной «Ладой Приора». В то же время от удара «Volkswagen» развернуло на встречную ВАЗ-2110.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Volkswagen» и 52-летняя пассажирка ВАЗ с травмами госпитализированы. Известно, что автобус двигался по маршруту Раевка-Уфа, в салоне находились 14 пассажиров, из их числа никто не пострадал.

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