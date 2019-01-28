Массовое ДТП в Башкирии: пассажирская «Газель» столкнулась с иномаркой при обгоне

Днем 27 января в Чишминском районе на 20 километре автодороги М5 Урал Арслан-Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись четыре транспортных средства, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Пассажирский автобус "Газель" при обгоне «Volkswagen Polo» столкнулся с ним боком, после этого совершил касательное столкновение со встречной «Ладой Приора». В то же время от удара «Volkswagen» развернуло на встречную ВАЗ-2110.
В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Volkswagen» и 52-летняя пассажирка ВАЗ с травмами госпитализированы. Известно, что автобус двигался по маршруту Раевка-Уфа, в салоне находились 14 пассажиров, из их числа никто не пострадал.