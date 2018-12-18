В «Башнефти» подвели промежуточные итоги и избрали новый совет директоров

Прошедшее собрание акционеров внеочередное и собрано было по требованию Республики Башкортостан, как акционера, владеющего не менее 10% акций общества – у республики 25%. Что касается положения о вознаграждении членам руководящего органа, то предыдущее было принято еще в 2015 году, до того, как «Башнефть» вошла в состав «Роснефти». Старый документ не соответствовал корпоративным правилам и не учитывал рекомендации Банка России, поэтому приняли новый.