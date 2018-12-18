В «Башнефти» подвели промежуточные итоги и избрали новый совет директоров

В пятницу, 14 декабря, в Уфе прошло внеочередное общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть». В повестке дня значились вопросы: досрочное прекращение полномочий членов совета директоров компании и избрание нового его состава, а также утверждение новой редакции положения о вознаграждении членам совета директоров.
Прошедшее собрание акционеров внеочередное и собрано было по требованию Республики Башкортостан, как акционера, владеющего не менее 10% акций общества – у республики 25%. Что касается положения о вознаграждении членам руководящего органа, то предыдущее было принято еще в 2015 году, до того, как «Башнефть» вошла в состав «Роснефти». Старый документ не соответствовал корпоративным правилам и не учитывал рекомендации Банка России, поэтому приняли новый.
В новый состав совета директоров «Башнефти» вошел первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, он возглавил совет. Его заместителем стал президент, председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин. Также членами совета директоров стали представители компании, выдвинутые ПАО «НК «Роснефть»: Елена Завалеева, Урал Латыпов, Дидье Касимиро, Отабек Каримов, Кристов Неринг, Артем Пригода.
Башкирию в составе совета директоров общества, как и прежде, будут представлять 2 человека. В новом составе это исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Они заменили соответственно Евгения Гурьева, экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии и исполняющего обязанности полномочного представителя республики при президенте России Фархада Самедова.
Помимо избрания нового совета директоров, воспользовавшись, по его собственному признанию, случаем, председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин рассказал о промежуточных итогах работы возглавляемой им компании в 2018 году.
- Хочу предупредить вас, что это не окончательные итоги, и после первого квартала 2019 года можно будет в полной мере оценить результаты деятельности компании в 2018 году, – сказал в начале доклада Андрей Шишкин.
Тем не менее, данные о производственных и финансовых результатах деятельности компании за 11 и за 9 месяцев текущего года позволяют сделать определенные выводы о том, какими могут быть эти результаты по завершению года. Поэтому названные цифры хоть и являются промежуточными, заслуживают внимания.
- В уходящем году «Башнефть» успешно продолжила развитие в составе группы «Роснефти»: интеграция придала долгосрочный импульс развитию основных бизнес-сегментов общества, что получило отражение в позитивных финансовых результатах, повышении эффективности и безопасности работы во всех стратегических направлениях, – отметил Андрей Шишкин.
Приоритетными, по словам докладчика, остаются вопросы охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В частности, что касается экологии, попутный газ утилизируется в компании на 94% сейчас и в планах увеличить эту долю до 95%. В настоящее время завершается проектная работа по строительству установки по переработке нефтешламов (смесь нефтепродуктов, глины, воды, образуется в результате добычи нефти, прим.) мощностью 75 тысяч тонн в год.
В 2018 году наблюдалось сокращение показателей производственного травматизма, снижение количества происшествий: на 44% снижено количество происшествий и на 16% снижен удельный коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом.
Производственные показатели следующие: за 11 месяцев 2018 года «Башнефть» добыла 17,3 миллиона тонн нефти и переработала 16,4 миллиона тонн. Глубина переработки составила 82,8%. Большая часть продуктов переработки, 65,5% – светлые нефтепродукты (бензины). Розничная продажа бензинов на заправках компании в этом году выросла на 13,2%, достигнув 1,7 миллиона тонн. Докладчик не забыл упомянуть важный факт: в уходящем году «Башнефть» запустила производство бензина экологического стандарта Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ.
Теперь цифры еще более интересные. Операционная прибыль до вычета амортизации, налогов и процентов (EBITDA) составила по итогам работы за 9 месяцев текущего года 135,5 миллиарда рублей. Рост составил 22,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Чистая прибыль выросла еще более значительно – плюс 73,5% – до 75 миллиардов рублей. Это позволило с начала 2018 года выплатить дивиденды в общей сумме 43,0 миллиарда рублей, четверть из которых досталась Башкирии, так как республика владеет 25% акций компании.
В бюджеты всех уровней за 11 месяцев текущего года перечислено 340 миллиардов рублей. При этом прямые налоговые отчисления в бюджет Башкирии выросли почти в полтора раза – до 50,5 миллиарда рублей. Консолидированный бюджет Башкирии (совокупность республиканского, городских и муниципальных бюджетов, прим.) на треть, на 27%, состоит из отчислений компании «Башнефть».
Важным направлением деятельности «Башнефти» является благотворительная программа, которая реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью». Программа охватывает десятки районов и городов республики, в которых ремонтируются и строятся объекты социального значения (дороги, мосты, полклиники, больницы, школы, детсады, дома культуры и т.д.). Ежегодное финансирование благотворительного направления составляет 4 миллиарда рублей. Одними из последних сданных в эксплуатацию объектов данной программы стали ФОК в Тирляне Белорецкого района и Ледовый дворец в Кумертау.