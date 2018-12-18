Движение вверх: Строительный комплекс Башкирии ускорил темпы работы

Posted 18 декабря 2018, 07:13
Published 18 декабря 2018, 07:13
Modified 25 декабря 2024, 05:40
Updated 25 декабря 2024, 05:40
По итогам работы строительного комплекса Башкирии за десять месяцев текущего года выяснилось, что с приближением конца года отрасль набирает обороты. Если по итогам первого полугодия 2018 года отставание от уровня прошлого года составляло 14,5%, то за десять месяцев отставание сократилось уже на 4%.
Прирост в квадратах
При этом нельзя не заметить, что доля жилых домов, вводимых в эксплуатацию застройщиками - юридическими лицами, по сравнению с данными за десять месяцев прошлого года выросла. Если, по данным Башстата, за январь-октябрь 2017 года застройщики сдали 469,1 тысячи кв.метров жилья, то за тот же период этого года этот показатель достиг уже 551.8 тысячи кв.метров.
Правительство Башкирии держит ситуацию на строительном рынке на постоянном контроле.
- Объем ввода жилья по итогу 2018 года прогнозируется примерно на уровне 2017 года. Хотя в первой половине года произошло снижение темпов, но в целом я думаю, что мы выйдем примерно на плановый показатель, который был в прошлом году, - охарактеризовал текущую ситуацию председатель Госкомитета по строительству и архитектуре республики Григорий Невоструев на недавнем оперативном совещании в правительстве РБ.
Положение дел еженедельно обсуждается также на совещании в формате «Строительного часа» в Кабинете министров региона.
По трём объектам графики ввода в эксплуатацию уже определены. Речь идёт о двух многоквартирных домах в жилом комплексе «Новобулгаково» Уфимского района (литер 8А и 32А в квартале 15) и одном доме в жилом комплексе «Серебряный ручей» Дёмского района Уфы (литер 7). Сейчас там завершаются строительно-монтажные работы, устраняются замечания. Планируется, что три дома будут готовы к сдаче уже в ближайшие недели. В них въедут около 200 семей. Контрольной датой определен день 25 декабря. Ключи от новых квартир станут отличным подарком к Новому году.
«Город в городе»
Медиакорсеть решила проверить, как обстоят дела со сдачей одного из объектов – дома №7 в микрорайоне «Дёма-9», который больше известен как жилой комплекс «Серебряный ручей». Как сообщили представители застройщика, дом №7 точно будет сдан в декабре текущего года, и до конца текущего года новоселам будут вручены ключи.
Размах строительства здесь поражает воображение. Микрорайоны «Дёма-8» и «Дёма-9», расположившиеся в живописном и экологически чистом уголке Дёмского района башкирской столицы, образуют небольшой «город в городе».
«Дёма-8», включающая 14 многоэтажных домов, уже полностью сдана и в ней вовсю бурлит жизнь. Работают школа, детский сад, также множество магазинов, салонов и других предприятий бытового обслуживания. Одновременно решались вопросы транспортной доступности.
Буквально через дорогу день ото дня крепчает жилой массив «Дёма-9», состоящий из 7 домов, три из которых уже вышлю на финишную прямую. Общая площадь застройки микрорайона «Дёма-9» достигает 150 237 кв.метров. На протяжении лета и осени одновременно со строительно-монтажными работами велись также и работы по благоустройству прилегающей территории – укладывались дорожные плиты, обустраивались подъезды к домам, парковки и детские площадки.
Ключевой момент настал
Первым новоселов скоро встретит девятиэтажный дом №7. Восемь этажей в нем будут жилыми, один предназначен для обустройства различных предприятий и учреждений, услуги которых будут востребованы жильцами. В нем ждут хозяев 144 квартиры с общей площадью – 10 495 кв.метров.
- Жилые строения возводятся по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов – кирпича и монолитных блоков, включая фундамент. Всё это гарантирует их прочность и высокое качество строительства, а также эстетичный внешний вид. В жилом комплексе «Серебряный ручей» мы постарались сделать акцент на создании просторных комфортных квартир с современными планировками, - сообщил Медиакорсети директор по развитию ГК «Рассвет» Виталий Шалаев. - Собственники квартир в доме №7 могут быть абсолютно уверены, что получат ключи от них до конца 2018 года.
Медиакорсеть следит за ситуацией на строительном рынке Башкирии.