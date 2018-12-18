Движение вверх: Строительный комплекс Башкирии ускорил темпы работы

По трём объектам графики ввода в эксплуатацию уже определены. Речь идёт о двух многоквартирных домах в жилом комплексе «Новобулгаково» Уфимского района (литер 8А и 32А в квартале 15) и одном доме в жилом комплексе «Серебряный ручей» Дёмского района Уфы (литер 7). Сейчас там завершаются строительно-монтажные работы, устраняются замечания. Планируется, что три дома будут готовы к сдаче уже в ближайшие недели. В них въедут около 200 семей. Контрольной датой определен день 25 декабря. Ключи от новых квартир станут отличным подарком к Новому году.