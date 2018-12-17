В Уфе обсудили, как малый бизнес может набрать большой ход

Уфа впервые принимала Общероссийский съезд «Опоры России». Президент этой общественной организации предпринимателей (малый и средний бизнес) Александр Калинин объяснил, как было принято решение о проведении съезда в Уфе.
- Мне позвонил Радий Хабиров и попросил провести форум в Уфе, - рассказал Александр Калинин. – Он сказал, что хочет провести перезагрузку отношений власти и бизнеса.
А трибуна общероссийского съезда - отличная площадка для такого рода заявлений. Так около тысячи предпринимателей со всей страны оказались в Уфе.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров воспользовался этой площадкой, чтобы рассказать предпринимателям о том, какими он видит отношения власти и бизнеса в Башкирии.
- Власти республики открыты и дружелюбны к бизнесу, - сказал он. - Такую политику мы начали и будем вести.
Кроме того, по словам Радия Хабирова, власть должна быть справедливой и ответственной. Это означает справедливое распределение ресурсов, земли, разрушение существующих административных барьеров.
- Власть в республике ответственная, это значит - мы будем отвечать за каждое свое слово, - сказал глава региона. - В то же время бизнес это тоже ответственное дело. Есть такое понятие "социальная ответственность". Я рассчитываю на сотрудничество с вами.
Президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин на съезде высказался о ряде проблем во взаимоотношениях государства и бизнеса.
- Не прописана схема частно-государственного партнерства, - сказал он. - И бизнес, и чиновники зачастую боятся этого. А это огромные деньги, около 25 триллионов рублей средств частного бизнеса хранится в банках.
Александр Калинин обратил внимание участников съезда, что уже со следующего года правительство готов предоставить более триллиона рублей кредитов малому и среднему бизнесу под 8,5% годовых. Сейчас эта ставка достигает 12%.
- Уже в феврале вы можете обращаться в банки, - сказал он.
Банк УРАЛСИБ, официальный партнер съезда, надеется в январе пройти аккредитацию для участия в этой программе.
Председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров на съезде рассказал об опыте работа банка с малым и средним бизнесом.
По словам Константина Боброва, у банка по всем регионам присутствия имеется более 100 тысяч активных клиентов малого бизнеса.
- В Башкирии по итогам 9 месяцев 2018 года субъектам малого предпринимательства выдано кредитов более чем на 1,1 млрд рублей, - сказал он. - На обслуживание привлечено более 4,5 тысяч новых клиентов из этой категории.
Не случайно банк УРАЛСИБ входит в ТОП-5 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса и ТОП-10 по объему портфеля кредитов для малого и среднего бизнеса.
Амбициозные планы
Согласно майскому указу президента России в стране к 2024 году необходимо достичь таких показателей: доля малого и среднего предпринимательства должна достичь 40 процентов занятых (сейчас – 22%), а число людей, занятых в этой категории бизнеса, должно достичь 25 миллионов человек.
- Для Башкирии это означает, что число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, должно достичь около 300 тысяч человек, а это увеличение больше чем вдвое (сейчас 140 тысяч), - сказал лидер «Опоры России» Александр Калинин.
Чтобы достичь этой цели, необходимы в том числе и образовательные программы. На популяризацию предпринимательства государство в следующем году выделит 8 миллиардов рублей.
В УРАЛСИБе создали свой бесплатный Университет бизнеса для предпринимателей, рассказал председатель правления банка Константин Бобров. И он также способствует достижению стратегической цели, поставленной президентом страны.
- Университет существует более двух лет, - рассказал Медиакорсети Константин Бобров. – За это время мы охватили 90 тысяч предпринимателей.
По словам банкира, если не иметь базовые знания в области маркетинга, умения формировать команду и другие, то это ведет к тому, что малый бизнес не проживет и года. Не случайно 90% микропредприятий закрываются в течение года с момента создания. А бизнес-образование способствует выживаемости бизнеса.
- Мы надеемся, что с ростом грамотности будет расти и доля кредитов на стартапы, а также это позволит предпринимателям корректно использовать различные меры поддержки через госпрограммы, - сказал Константин Бобров.
Также он отметил, что банк УРАЛСИБ ставит перед собой задачу увеличить объем кредитования малого и среднего бизнеса через три года более чем в 2 раза.