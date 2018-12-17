В МЧС измерили толщину льда на крупнейших водоемах Башкирии

Жителям Башкирии напомнили об опасности перемещения по льду в зимний период, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
На сегодня в Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы и пляжа – толщина льда составляет восемь сантиметров, на реке Уфа в микрорайоне Сипайлово — семь сантиметров, в Бирске на озере Шамсутдин – 20 см, озеро Банное в Абзелиловском районе – 20 см, озеро Белое в Гафурийском районе – 15-20 сантиметров. Озеро Кандрыкуль в Туймазинском районе сковал лед толщиной 18 сантиметров, озеро Аслыкуль в Давлекановском районе – 15 сантиметров. На Туймазинском водохранилище толщина льда составляет 17 см, на Павловском водохранилище – 8-12 см, на Нугушском вдохранилище – 15-20 см, на реке Кама в Краснокамском районе Башкирии у поселка Николо-Березовска – восемь сантиметров.