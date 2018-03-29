В Башкирии под лед провалилась грузовая «Газель»
Именно это ЧП заставило спасателей закрыть ледовую переправу через реку Уфу возле села Караидель.
Вчера, 28 марта, случилось серьезное ЧП в районе ледовой переправы в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.
В беду попала грузовая «Газель», внезапно провалившаяся в полынью, во время движения по обычному маршруту возле села Караидель.
Лед треснул на ледовой площадке величиной в 300 метров. На место происшествия выезжала оперативная группа МЧС, которая смогла вытянуть грузовик из воды с помощью буксира. Известно, что водитель не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.
После этого ЧП распоряжением главы администрации Караидельского района данная ледовая переправа была закрыта, на подъезде к ней были установлены запрещающие знаки.
Действующими пока остаются зимние переправы у Бирска, сел Николо-Березовка и Староянзигитово.
- Их предполагается закрыть в первой декаде апреля, но если начнется резкое потепление, это будет сделано гораздо раньше, - уточнил Марат Латыпов.