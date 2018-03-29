В Башкирии под лед провалилась грузовая «Газель»

Вчера, 28 марта, случилось серьезное ЧП в районе ледовой переправы в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.

В беду попала грузовая «Газель», внезапно провалившаяся в полынью, во время движения по обычному маршруту возле села Караидель.

Лед треснул на ледовой площадке величиной в 300 метров. На место происшествия выезжала оперативная группа МЧС, которая смогла вытянуть грузовик из воды с помощью буксира. Известно, что водитель не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

После этого ЧП распоряжением главы администрации Караидельского района данная ледовая переправа была закрыта, на подъезде к ней были установлены запрещающие знаки.

Действующими пока остаются зимние переправы у Бирска, сел Николо-Березовка и Староянзигитово.