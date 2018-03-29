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В Башкирии под лед провалилась грузовая «Газель»
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В Башкирии под лед провалилась грузовая «Газель»

Сегодня, 14:48ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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