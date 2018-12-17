В Башкирии начало недели будет снежным и морозным

18 и 19 декабря местами пройдет небольшой снег, синоптики прогнозируют слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица.
18 декабря ветер будет северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°C, местами до -24°C, днем -5-10°C.
19 ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°C, местами опустится до -21-26°C. Днем потеплеет до -10-15°C.
Сегодня, 17 декабря, местами небольшой снег и слабый гололед. На дорогах гололедица, ночью и утром туман. Температура воздуха составит днем -4-9°С.