В Уфе открылись Российско-Китайские молодежные зимние игры

- Уверен, что соревнования пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, предоставят участникам прекрасную возможность познакомиться с культурой и традициями Республики Башкортостан, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство её жителей. И конечно, станут важной частью подготовки к предстоящим двадцать четвертым зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Желаю вам успешных стартов и незабываемых впечатлений, - говорится в приветствии президента страны.