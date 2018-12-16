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В Уфе открылись Российско-Китайские молодежные зимние игры

16 декабря 2018, 07:23
Фото: fcpsr.ru
На церемонию открытия на Уфа-Арену пришли восемь тысяч зрителей.

Вчера, 15 декабря, в Уфе состоялась церемония открытия II Российско-Китайских молодежных зимних игр 2018 года, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии.

Организаторы подготовили яркое, эмоциональное шоу на русском и китайском языках, поразили национальными башкирскими и китайскими песнями и танцами. Центральным элементом праздника стали символы дружбы и солидарности – талисманы Российско-Китайских игр – бурый медведь и панда.

Фото: fcpsr.ru

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев зачитал поздравление президента России Владимира Путина.

- Уверен, что соревнования пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, предоставят участникам прекрасную возможность познакомиться с культурой и традициями Республики Башкортостан, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство её жителей. И конечно, станут важной частью подготовки к предстоящим двадцать четвертым зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Желаю вам успешных стартов и незабываемых впечатлений, - говорится в приветствии президента страны.

В соревнованиях принимают участие по 98 юных атлетов Китая и России. В течение четырех дней они разыграют 25 комплектов медалей в пяти видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, сноуборде, хоккее и шорт-треке.

Состязания будут проводиться в «Уфа-Арене», Дворце спорта, на трассах спорткомплекса «Биатлон» и спортшколы города Уфы по горнолыжному спорту.

Вот программа на 16 декабря.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (ШОРТ-ТРЕК), г. Уфа, УСА «Уфа-Арена»

10:00 – 13:00 юноши, девушки – 1500 м

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, г. Уфа, СОК «Биатлон»

11:00 – 11:30 девушки – свободный стиль 5 км

12:00 – 13:00 юноши – свободный стиль 10 км

СНОУБОРД, г. Уфа, ГЛЦ «Олимпик парк»

09:45 – 10:45 юноши, девушки – параллельный слалом (квалификация)

11:00 – 12:00 юноши, девушки – параллельный слалом (финал)

13:05 – 13:45 командный параллельный слалом (финал)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ, г. Уфа, Дворец спорта

15:00 – 15:30 танцы на льду (короткий танец)

15:45 – 16:25 юноши – одиночное катание (короткая программа)

16:40 – 17:20 девушки – одиночное катание (короткая программа)

ХОККЕЙ, г. Уфа, УСА «Уфа-Арена»

15:00 – 17:30 юноши – матч № 1

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