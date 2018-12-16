В Башкирии КамАЗ столкнулся с «Лада Гранта» и сгорел, есть жертва

Вчера, 15 декабря, в Мелеузовском районе Башкирии в 6.45 уфимского времени на 213-м километре автодороги «Уфа – Оренбург» произошло столкновение легкового автомобиля с КамАЗом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- 32-летний житель Оренбурга, управляя «Лада Гранта», двигаясь в сторону Кумертау, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем КамАЗ, осуществляющим посыпку дороги песком, -сообщил он.
После столкновения КамАЗ опрокинулся в кювет и загорелся.
В результате ДТП 50-летняя пассажирка Лады от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.
Водитель, 53-летний пассажир легкового автомобиля, а также 25-летний водитель КамАЗа обратились за медицинской помощью.