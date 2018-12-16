В Башкирии КамАЗ столкнулся с «Лада Гранта» и сгорел, есть жертва

- 32-летний житель Оренбурга, управляя «Лада Гранта», двигаясь в сторону Кумертау, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем КамАЗ, осуществляющим посыпку дороги песком, -сообщил он.