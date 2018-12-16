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Шорт-трек в Уфе: Спортсмены из Китая заняли весь пьедестал

16 декабря 2018, 12:34
Фото: fcpsr.ru
В Уфе завершились соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров в рамках Российско-Китайских молодежных зимних игр.

Соревнования прошли в уфимском Дворце спорта. Весь пьедестал заняли китайские спортсмены.

Среди девушек первые три места завоевали Чио Джидан, Чжао Юань Вэй и Ван Сихан.

Среди юношей победил Чжан Тяньи, второе место у Ю Сянцзян Вена, тройку призеров замкнул Лью Джин Хан (все - Китай).

Лучший результат среди юношей продемонстрировал Аскар Абдрахимов - воспитанник башкирского спорта, который стал пятым, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии. У девушек лучший результат показала Анастасия Жеганова – 8 место.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Спорт
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