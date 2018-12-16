Шорт-трек в Уфе: Спортсмены из Китая заняли весь пьедестал

Соревнования прошли в уфимском Дворце спорта. Весь пьедестал заняли китайские спортсмены.
Среди девушек первые три места завоевали Чио Джидан, Чжао Юань Вэй и Ван Сихан.
Среди юношей победил Чжан Тяньи, второе место у Ю Сянцзян Вена, тройку призеров замкнул Лью Джин Хан (все - Китай).
Лучший результат среди юношей продемонстрировал Аскар Абдрахимов - воспитанник башкирского спорта, который стал пятым, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии. У девушек лучший результат показала Анастасия Жеганова – 8 место.