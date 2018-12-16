Российско-Китайские игры в Уфе: Сноубордисты разыграли награды в параллельном слаломе

Сегодня на базе МАУ СШОР по горнолыжному спорту в Уфе прошли первые соревнования по сноуборду в рамках II Российско-Китайских молодежных зимних игр, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии. Сноубордисты разыграли награды в параллельном слаломе в личном и командном первенстве.