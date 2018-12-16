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Российско-Китайские игры в Уфе: Сноубордисты разыграли награды в параллельном слаломе

16 декабря 2018, 12:47
Фото: mmpsrb.ru
Воспитанник башкирского спорта Кирилл Педь занял четвертое место.

Сегодня на базе МАУ СШОР по горнолыжному спорту в Уфе прошли первые соревнования по сноуборду в рамках II Российско-Китайских молодежных зимних игр, сообщили в пресс-службе минспорта Башкирии. Сноубордисты разыграли награды в параллельном слаломе в личном и командном первенстве.

В командном первенстве победу одержала первая команда России - София Надыршина (Сахалинская область) и Арсений Томин (Московская область). Второе место заняла вторая команда России - Мария Волгина и Степан Наумов (оба - Челябинская область). Третье место заняли представители первой команды Китая – Ю Янг и Ли Мэй Шуо.

В личном первенстве среди юношей победителем стал Степан Наумов (Челябинская область), на втором месте - китаец Дин Сюэдун, на третьем - Ярослав Степанко (Челябинская область). Воспитанник башкирского спорта Кирилл Педь занял четвертое место.

В личном первенстве среди девушек победу одержала София Надыршина (Сахалинская область), второе место у Марии Волгиной (Челябинская область), третье у Екатерины Каганюк (Кемеровская область).

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