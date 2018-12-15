«Во все тяжкие» по-башкирски: в Уфе задержали организатора нарколаборатории

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержали 46-летнего жителя города Уфы. Именно его подозревают в изготовлении синтетических наркотиков. В ходе обыска дома, где находилась нарколаборатория, была изъята особо крупная партия запрещенных веществ, а также приспособление для изготовления дурмана.
По предварительным данным, мужчина снимал частный дом в Советском районе столицы Башкирии, где организовал свою лабораторию. Готовое зелье злоумышленник раскладывал по упаковкам и сбывал бесконтактным способом.
Мужчина находится под стражей, по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.