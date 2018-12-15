mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Во все тяжкие» по-башкирски: в Уфе задержали организатора нарколаборатории

15 декабря 2018, 08:00
Уфимец в частном доме изготавливал синтетические наркотики, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержали 46-летнего жителя города Уфы. Именно его подозревают в изготовлении синтетических наркотиков. В ходе обыска дома, где находилась нарколаборатория, была изъята особо крупная партия запрещенных веществ, а также приспособление для изготовления дурмана.

По предварительным данным, мужчина снимал частный дом в Советском районе столицы Башкирии, где организовал свою лабораторию. Готовое зелье злоумышленник раскладывал по упаковкам и сбывал бесконтактным способом.

Мужчина находится под стражей, по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме
Под Уфой житель Ульяновской области производил наркотики в коттедже Житель Башкирии продавал наркотики, чтобы закрыть ипотеку своей девушки
#Минзаля Аскарова#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48