«Во все тяжкие» по-башкирски: в Уфе задержали организатора нарколаборатории

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержали 46-летнего жителя города Уфы. Именно его подозревают в изготовлении синтетических наркотиков. В ходе обыска дома, где находилась нарколаборатория, была изъята особо крупная партия запрещенных веществ, а также приспособление для изготовления дурмана.