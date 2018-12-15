Скрывался, как мог: житель Уфы трижды менял фамилию, чтобы не платить долги

Судебные приставы уфимца Марселя Авдеева поймали возле паспортного стола. Выяснилось, мужчина уже трижды менял свою фамилию, чтобы не платить по долгам.
Кстати, Марсель Авдеев – не настоящее его имя. На самом деле должника зовут Фанис Бадретдинов. Он имеет около 500 тысяч рублей долга по своим кредитам, а также с 2012 года не выплачивал алименты своим детям.
Смена имени и фамилии должнику предоставляло возможность долгое время уклоняться от ответственности. Всего в отношении него были возбуждены 28 исполнительных производств о взыскании задолженностей по кредитам и налогов на общую сумму 530 тысяч рублей. Однако запросы судебных приставов о счетах в банках и имуществе, оформленных на человека с именем Фанис Бадретдинов, результатов не давали.
В 2017 году мужчина был объявлен в розыск. Вскоре стало известно, что мужчина периодически менял свою фамилию, продолжая брать новые кредиты. Долг по второму имени мужчины составил 436 тысяч рублей.
После того, как должника нашли, его арестовали на 10 суток. У него изъяли водительские права и наложили запрет на выезд за границу. Если он не оплатит долги по алиментам, в отношении него заведут уголовное дело.