Скрывался, как мог: житель Уфы трижды менял фамилию, чтобы не платить долги

Смена имени и фамилии должнику предоставляло возможность долгое время уклоняться от ответственности. Всего в отношении него были возбуждены 28 исполнительных производств о взыскании задолженностей по кредитам и налогов на общую сумму 530 тысяч рублей. Однако запросы судебных приставов о счетах в банках и имуществе, оформленных на человека с именем Фанис Бадретдинов, результатов не давали.