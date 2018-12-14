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В Краснодаре открыли отделение коммерческого арбитража

14 декабря 2018, 16:02
Фото: tpprf.ru
Новое отделение Международного коммерческого суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации открыл ТПП РФ Сергей Катырин.

- Это событие имеет важное значение для системы торгово-промышленных палат и бизнес-сообщества Краснодарского края, - отметил Сергей Катырин. - МКАС – одно из наиболее крупных и авторитетных арбитражных учреждений, которое в результате реформы третейского разбирательства получило право рассматривать не только международные, но и внутренние споры.

По словам Сергея Катырина, российские предприниматели в этом году стали обращаться в коммерческий арбитраж больше почти в полтора раза, чем в прошлом году. Общая сумма исковых требований по спорам в отделениях МКАС составила около 500 миллионов рублей.

В 2017 году в России открылись первые отделения МКАС в Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе и Казани, в этом году - отделения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тюмени и Воронеже. Планируется открыть еще 17 отделений МКАС в ближайшие дав года.

- Открывая отделения МКАС при ТПП РФ в регионах, мы делаем арбитраж международного уровня более доступным для предпринимателей на местах, - отметил Сергей Катырин. - Кроме того, они снижают нагрузку на государственные суды по рассмотрению хозяйственных споров и, в конечном счете, способствуют развитию благоприятных условий для ведения бизнеса и разрешения конфликтов.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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