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В Башкирии начальник ветеринарной станции осужден за взяточничество

14 декабря 2018, 11:19
Фото: Mkset.ru
62-летний бывший начальник Калтасинской районной ветеринарной станции осужден по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина за побои был приговорен к обязательным работам в районной ветеринарной станции. Начальник станции предложил мужчине за 15 тысяч рублей внести недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о якобы отбытом административном наказании.

Местный житель пожаловался на начальника в правоохранительные органы, которые задержали начальника ветстанции с поличным при получении денег.

Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Суд приговорил его к штрафу в размере 550 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года.

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