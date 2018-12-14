В Башкирии начальник ветеринарной станции осужден за взяточничество

Мужчина за побои был приговорен к обязательным работам в районной ветеринарной станции. Начальник станции предложил мужчине за 15 тысяч рублей внести недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о якобы отбытом административном наказании.
Местный житель пожаловался на начальника в правоохранительные органы, которые задержали начальника ветстанции с поличным при получении денег.
Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Суд приговорил его к штрафу в размере 550 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года.