РЖД продали «Рефсервис» за 2,5 млрд рублей

Победителем открытого аукциона по продаже 100% минус 1 акция оператора «Рефсервис» стал «РегионТрансСервис». Информация о возможной продаже компании появилась этим летом. Было известно, что торги пройдут в англо-голландском формате, то есть сначала на повышение, е если заявок не будет – то на понижение, пишут «Новые известия». Победителем признали «РегионТрансСервис» - компанию, которая занимается ремонтом грузовых вагонов. Ее главным акционером называют Александра Симонова, который занимается бизнесом в сфере ремонта вагонов со времен первого президента РЖД Геннадия Фадеева, сообщает агентство «Инфраньюс». В прошлом году выручка компании составила более 7 миллиардов рублей.В компании пояснили, что предполагалось приобрести одного из крупных операторов вагонного парка. Велись переговоры с несколькими фирмами, но именно вложения в «Рефсервис» посчитали наиболее перспективными.
Представитель «РегионТрансСервиса» рассказал, что помимо большого портфеля заказов на глубокую модернизацию существующих вагонов, у «Рефсервиса» есть своя хорошая ремонтная база с депо и грамотным персоналом. Парк компании должен пройти глубокую модернизацию за счет обновления энергоустановок для рефрижераторных контейнеров. Кроме того, планируется закупка или аренда фитинговых платформ, в том числе для нужд Maersk – крупнейшего мирового перевозчика.Инвестиции превысят 10 миллиардов рублей.Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в интервью «Коммерсанту» рассказал, что подобная идея по предоставлению комплексной мультимодальной услуги, которая исключит перетарку контейнеров в портах, должна быть перспективной. Если суметь сертифицировать экономически обоснованный проект модернизации вагонов с продлением срока службы, то он вполне станет окупаемым.
Источником финансирования для покупки и модернизации «Рефсервиса» станут собственные средства и деньги, которые удалось привлечь от консорциума крупнейших отечественных банков. Каких-либо кардинальных кадровых изменений «РегионТрансСервис» не планирует, поскольку там уверены, что нужно сохранять текущий курс компании. В пользу этого говорят выводы экспертов, оценивших производственную базу и опыт взаимоотношений с клиентами.