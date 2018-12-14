РЖД продали «Рефсервис» за 2,5 млрд рублей

Победителем открытого аукциона по продаже 100% минус 1 акция оператора «Рефсервис» стал «РегионТрансСервис». Информация о возможной продаже компании появилась этим летом. Было известно, что торги пройдут в англо-голландском формате, то есть сначала на повышение, е если заявок не будет – то на понижение, пишут «Новые известия». Победителем признали «РегионТрансСервис» - компанию, которая занимается ремонтом грузовых вагонов. Ее главным акционером называют Александра Симонова, который занимается бизнесом в сфере ремонта вагонов со времен первого президента РЖД Геннадия Фадеева, сообщает агентство «Инфраньюс». В прошлом году выручка компании составила более 7 миллиардов рублей.В компании пояснили, что предполагалось приобрести одного из крупных операторов вагонного парка. Велись переговоры с несколькими фирмами, но именно вложения в «Рефсервис» посчитали наиболее перспективными.