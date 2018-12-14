Конференцию в Бишкеке посвятили духовному наследию Чингиза Айтматова и Мустая Карима

В столице Кыргызстана Бишкеке прошла научно-практическая конференция «Духовное тавро Чингиза Айтматова и Мустая Карима и Евразийский мир», организованная Кыргызским национальным университетом им. Жусупа Баласагына. Конференция прошла в дни празднования 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова, которое, как и столетие Мустая Карима, отмечается на уровне страны.
В мероприятии приняли участие представители Кыргызстана, России, Узбекистана. По словам ректора КНУ Каната Садыкова, открывшего конференцию, этот форум стал началом большой беседы о ценностях общей духовной культуры, которая сближает народы Кыргызстана и России, у него — «большое будущее в формате евразийского партнерства».
«Произведения Чингиза Айтматова и Мустая Карима несут в себе огромный духовный заряд, который ориентирован в будущее, — подчеркнул Канат Жалилович. — Они имеют оригинальный, национальный окрас, поэтому находят отклик в сердцах читателей всего мира, а ближе всего воспринимаются представителями евразийского, славяно-тюркского мира».
С приветственным словом к участникам конференции обратился советник Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике Андрей Сургаев. Он особо подчеркнул, что «сейчас мы возрождаем евразийскую культуру на евразийском пространстве — это одна из наших мощнейших составляющих, несущих в себе объединительную роль». По его словам, на этом форуме «перекинут своеобразный духовный мостик между киргизской и российской культурами через обращение к личности и творчеству башкирского поэта Мустая Карима».
Ученый и государственный деятель РК Абдыганы Эркебаев выступил с основным докладом конференции, в котором проанализировал исторические и творческие параллели в судьбе Мустая Карима и Чингиза Айтматова.
«Даже во внешнем облике они были чем-то похожи, а не только по официальному статусу, — отметил он. — Оба — Герои Социалистического труда, лауреаты Ленинской премии, широко печатались за рубежом и были очень близкими друзьями. Вместе с Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Давидом Кугультиновым они составляли «великолепную пятерку» национальной литературы СССР, были настоящим созвездием. Они всегда поддерживали друг друга, искренне и по-человечески. Мустай Карим посвящал свои стихи Чингизу Айтматову, а Айтматов написал самые главные слова прощания со своим другом в 2005 году, когда узнал о смерти Мустая. Через три года не стало и Чингиза Торекуловича».
Абдыганы Эркебаевич подчеркнул в качестве главной параллели разносторонность и универсальность таланта, гуманистическое начало и бережный подход к своим корням. «Как Айтматов, так и Мустай Карим всегда очень глубоко осмысливали национальную историю своих народов», — сказал он.
Российский публицист, представитель Фонда имени Мустая Карима Шамиль Валеев передал участникам конференции слова признательности от имени семьи Каримовых за добрую память о великой дружбе и рассказал о процессе выявления и сохранения общенациональных культурных кодов в России в цифровую эпоху, об опыте вовлечения молодежи в изучение творчества великого поэта и писателя современными способами.
После отмены официальной идеологии в стране духовное пространство России стало стремительно заполняться случайным образом потребительскими ценностями, массовой культурой, информационным шумом, основанными на быстрых эмоциях и клиповом мышлении. И сейчас намечается постепенный возврат к литературоцентричной модели духовного мира, появилась потребность в глубоком осмыслении происходящего и поиске того, что объединяет всех, независимо от политических или вкусовых предпочтений. В этом процессе особое место занимают гуманистические идеалы, любовь к людям, закодированные в образном мире произведений Мустая Карима и Чингиза Айтматова.
Валеев также рассказал об опыте применения современных медиатехнологий для того, чтобы «привлечь молодежь на территорию Мустая и Чингиза, на сторону добра и света» на примере юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Мустая Карима.
Экс-премьер-министр РК Амангельды Муралиев подчеркнул в своем выступлении, что «Чингиз Айтматов и Мустай Карим были гениями XX века и одновременно скромными, простыми людьми». Он отметил, что Мустай внес большой вклад в общенациональную литературу не только России, но и всего мира. Также Амангельды Мурсадыкович подчеркнул особую роль русского языка в их жизни и творчестве.
«Чингиз сказал, что русский язык — это его второй язык. Мустай сказал: «Не русский я, но россиянин». Это говорит о многом, прежде всего об их высокой культуре. О том, что это великая коммуникация — русский язык, которая объединила нас. Это нам забывать нельзя», — сказал он.
В резолюции конференции, проект которой ее участникам представил правовед и государственный деятель Кыргызстана Автандил Арабаев, прозвучала идея создания на базе прошедшего форума постоянно действующей евразийской площадки для обмена мнениями по основным духовным и культурным вопросам евразийского сотрудничества по аналогии с Иссык-Кульским форумом, который собирал интеллектуалов континента, начиная с 1986 года по инициативе Чингиза Айтматова.