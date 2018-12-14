Конференцию в Бишкеке посвятили духовному наследию Чингиза Айтматова и Мустая Карима

«Даже во внешнем облике они были чем-то похожи, а не только по официальному статусу, — отметил он. — Оба — Герои Социалистического труда, лауреаты Ленинской премии, широко печатались за рубежом и были очень близкими друзьями. Вместе с Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Давидом Кугультиновым они составляли «великолепную пятерку» национальной литературы СССР, были настоящим созвездием. Они всегда поддерживали друг друга, искренне и по-человечески. Мустай Карим посвящал свои стихи Чингизу Айтматову, а Айтматов написал самые главные слова прощания со своим другом в 2005 году, когда узнал о смерти Мустая. Через три года не стало и Чингиза Торекуловича».