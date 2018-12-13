В Башкирии фельдшер и бизнесмен нажились на миллион на отлове бездомных животных

Предприниматель и фельдшер ветеринарной станции Зианчуринского района обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2016 и 2018 годах между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем, а также возглавляемой им фирмой были заключены муниципальные контракты на организацию отлова безнадзорных животных, их лечения и содержания в приюте.
Коммерсант не исполнял условия сделки и получал от фельдшера районной ветеринарной станции документацию с недостоверными сведениями о произведенных процедурах и осмотрах животных. Представив её в муниципалитет, преступники получили оплату в сумме более одного миллиона рублей. По фиктивным документам, всего было осмотрено более 1,5 тысяч животных, в приюте содержались свыше 600 питомцев.
Фельдшер признал вину в совершении преступления, коммерсант – нет. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения .