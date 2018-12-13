В Башкирии фельдшер и бизнесмен нажились на миллион на отлове бездомных животных

Коммерсант не исполнял условия сделки и получал от фельдшера районной ветеринарной станции документацию с недостоверными сведениями о произведенных процедурах и осмотрах животных. Представив её в муниципалитет, преступники получили оплату в сумме более одного миллиона рублей. По фиктивным документам, всего было осмотрено более 1,5 тысяч животных, в приюте содержались свыше 600 питомцев.