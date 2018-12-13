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МЭА прогнозирует рост поставок нефти странами вне ОПЕК в 2018 году

13 декабря 2018, 12:41
Фото: pxhere.com
По словам аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году объемы поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, увеличатся до 60,41 млн баррелей в день.

В прошлом докладе МЭА объемы поставок нефти стран вне ОПЕК в 2018 году прогнозировались на уровне 60,32 млн баррелей в сутки. Об этом пишет RNS.

Таким образом, последнее исследование скорректировало данный показатель на 90 000 баррелей в день в сторону повышения.

Эксперты МЭА считают, что в 2019 году независимые производители будут поставлять на рынок в день 61,94 млн баррелей черного золота. В предыдущем исследовании данный показатель был больше на 330 000 баррелей.

В октябрьском докладе МЭА содержался прогноз, из которого следовало, что в следующем году производители вне ОПЕК будут поставлять на мировой рынок 62,27 млн баррелей нефти в день.

В прошлом году, по информации МЭА, независимые производители поставляли в день на рынок 57,96 млн баррелей черного золота.

Отметим, что МЭА публикует свои доклады каждый месяц.

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