МЭА прогнозирует рост поставок нефти странами вне ОПЕК в 2018 году

В прошлом докладе МЭА объемы поставок нефти стран вне ОПЕК в 2018 году прогнозировались на уровне 60,32 млн баррелей в сутки. Об этом пишет RNS.
Таким образом, последнее исследование скорректировало данный показатель на 90 000 баррелей в день в сторону повышения.
Эксперты МЭА считают, что в 2019 году независимые производители будут поставлять на рынок в день 61,94 млн баррелей черного золота. В предыдущем исследовании данный показатель был больше на 330 000 баррелей.
В октябрьском докладе МЭА содержался прогноз, из которого следовало, что в следующем году производители вне ОПЕК будут поставлять на мировой рынок 62,27 млн баррелей нефти в день.
В прошлом году, по информации МЭА, независимые производители поставляли в день на рынок 57,96 млн баррелей черного золота.
Отметим, что МЭА публикует свои доклады каждый месяц.