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Башкирия в Национальном экологическом рейтинге опустилась на шесть пунктов за год

13 декабря 2018, 06:49
Фото: Mkset.ru
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года.

Башкирия в Национальном экологическом рейтинге опустилась на шесть пунктов за год

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года.

Данный проект реализуется при поддержке гранта президента России на развитие гражданского общества.

Лидерами в этом рейтинге стали:

1.Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-Петербург.

Аутсайдерами рейтинга стали:

76.Республика Саха (Якутия); 77. Красноярский край; 78. Брянская область; 79. Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. Нижегородская область; 82. Московская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская; 85. Свердловская область.

Башкирия оказалась в пятой десятке экорейтинга – на 58 месте. Год назад регион занимал 52 место.

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

Экологический рейтинг. Осень 2018 г.

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