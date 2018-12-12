В Уфе на месте Муслим-сити может появиться Межконфессиональный центр мира и согласия

Представители организаций трёх конфессий (Духовное управление мусульман РБ, Уфимская епархия и Еврейская община РБ) направили в благотворительный фонд «Урал» обращение с предложением вернуться к идее реализации скандального проекта, который приобрел широкую известность под названием «Муслим-сити». Но при этом они предложили отныне именовать его Межконфессиональным центром мира и согласия. Об этом сегодня, 12 декабря, на пресс-конференции сообщил управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев, передает "АиФ-Уфа".
По его словам, такое решение было принято после недавней встречи с врио главы региона Радием Хабировым.
- Духовное управление мусульман РБ предложило не ограничиваться только возведением мечети «Ар-Рахим» и настояло на сохранении общей площади застройки в 3,6 га. При этом 1,1 га земли предложено разделить между тремя конфессиями, которые затем смогут использовать их по своему усмотрению, - рассказал Ильдар Ишеев. - В частности, Духовному управлению мусульман РБ такой дополнительный участок необходим для получения доходов для содержания Соборной мечети.
Ильдар Ишеев уточнил также, что в ходе встречи с Хабировым, ДУМ РБ выразил готовность выплатить зарплату работникам, которые не бросают строительство мечети и перевести их в состав предприятий. Которые стану новыми субподрядчиками проекта.
- Ни один из этих вопросов пока не решается, - подчеркнул Ильдар Ишеев.
Мнение руководства БФ «Урал» по поводу обращения глав ведущих религиозных конфессий Башкирии, пока неизвестно. Как известно, фонд возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.
По словам Ильдара Ишеева, с БФ «Урал» предварительно была устно согласована сумма в 12 млн рублей. Также сейчас решается вопрос о пожертвовании республике от фонда 4 млрд рублей. Однако это станет выполнимо в случае успешного завершения судебного процесса, который проходит между БФ «Урал» и одним из банков, в котором были размещены средства фонда.
Напомним, ранее фонд «Урал» через суд требовал от ДУМ РБ вернуть 65 млн руб спонсорской помощи. Деньги были выделены в 2013 году на строительство мечети. Но фактически были потрачены на выкуп у мэрии Уфы права аренды на 6 га земли, прилегающей к мечети. На нем планировалось разместить квартал «Муслим-сити». Однако фонд «Урал» выступил резко против этого. Недовольство благотворителя также вызвало то, что реализацией проекта занималась аффилированная с ДУМом компания «Алтын-курай».