В Уфе на месте Муслим-сити может появиться Межконфессиональный центр мира и согласия

Напомним, ранее фонд «Урал» через суд требовал от ДУМ РБ вернуть 65 млн руб спонсорской помощи. Деньги были выделены в 2013 году на строительство мечети. Но фактически были потрачены на выкуп у мэрии Уфы права аренды на 6 га земли, прилегающей к мечети. На нем планировалось разместить квартал «Муслим-сити». Однако фонд «Урал» выступил резко против этого. Недовольство благотворителя также вызвало то, что реализацией проекта занималась аффилированная с ДУМом компания «Алтын-курай».