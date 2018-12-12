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В подземных хранилищах Украины газа осталось меньше 15,5 млрд кубометров

12 декабря 2018, 11:55
Фото: pxhere.com
Их отчета «Укртрансгаза» следует, что количество голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не превышает отметку в 15,416 миллиарда кубометров.

В начале отопительного сезона Киев располагал 17,195 миллиарда кубометров газа. Об этом пишет RNS.

Отопительный сезон в нынешнем году в Украине стартовал седьмого ноября. Получается, что с начала прошлого месяца жители Украины уже использовали 1,779 миллиарда кубометров голубого топлива.

По словам топ-менеджера «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, в подземных хранилищах страны имеется порядка 16 миллиардов кубометров газа. Этого объема вполне достаточно, чтобы страна пережила зиму.

В минувшем году газ в Украине из подземных хранилищ стали изымать с 24 октября. Тогда в начале отопительного сезона Киев располагал 16,974 миллиарда кубометров газа. Отметим, что по мнению специалистов, технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины должен составлять не менее семи-восьми миллиардов кубометров.

Напомним, что Украина отказалась от закупок газа у России с конца осени 2015 года. Запасы голубого топлива Киев пополняет за счет собственной добычи, а также приобретая его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. При этом для стабильных поставок газа через Украину в страны Европы нужно, чтобы в украинских ПХГ запасы голубого топлива были на должном уровне. Ведь увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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