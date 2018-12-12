В подземных хранилищах Украины газа осталось меньше 15,5 млрд кубометров

Отопительный сезон в нынешнем году в Украине стартовал седьмого ноября. Получается, что с начала прошлого месяца жители Украины уже использовали 1,779 миллиарда кубометров голубого топлива.
По словам топ-менеджера «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, в подземных хранилищах страны имеется порядка 16 миллиардов кубометров газа. Этого объема вполне достаточно, чтобы страна пережила зиму.
В минувшем году газ в Украине из подземных хранилищ стали изымать с 24 октября. Тогда в начале отопительного сезона Киев располагал 16,974 миллиарда кубометров газа. Отметим, что по мнению специалистов, технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины должен составлять не менее семи-восьми миллиардов кубометров.
Напомним, что Украина отказалась от закупок газа у России с конца осени 2015 года. Запасы голубого топлива Киев пополняет за счет собственной добычи, а также приобретая его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. При этом для стабильных поставок газа через Украину в страны Европы нужно, чтобы в украинских ПХГ запасы голубого топлива были на должном уровне. Ведь увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.