В подземных хранилищах Украины газа осталось меньше 15,5 млрд кубометров

Напомним, что Украина отказалась от закупок газа у России с конца осени 2015 года. Запасы голубого топлива Киев пополняет за счет собственной добычи, а также приобретая его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. При этом для стабильных поставок газа через Украину в страны Европы нужно, чтобы в украинских ПХГ запасы голубого топлива были на должном уровне. Ведь увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.