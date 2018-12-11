В Башкирии госказна вырастет за несколько недель на 10 млрд рублей

По его словам, увеличение бюджета связано с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в сумме 7,2 миллиарда рублей, а также в результате прибавления из федерального центра 3,2 миллиарда рублей. Соответствующие изменения в Закон «О бюджете РБ на 2018 год и на плановый период 2020 и 2019 годов» депутаты Госсобрания РБ должны внести на заседании парламента на следующей неделе.