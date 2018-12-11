В Башкирии госказна вырастет за несколько недель на 10 млрд рублей

Бюджет Башкирии должен вырасти на 10 миллиардов рублей до конца 2018 года. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.
По его словам, увеличение бюджета связано с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в сумме 7,2 миллиарда рублей, а также в результате прибавления из федерального центра 3,2 миллиарда рублей. Соответствующие изменения в Закон «О бюджете РБ на 2018 год и на плановый период 2020 и 2019 годов» депутаты Госсобрания РБ должны внести на заседании парламента на следующей неделе.
- Дополнительные средства будут направлены на зарплату бюджетникам, помощь муниципальным бюджетам, единовременные социальные выплаты при рождении первого ребенка, — пояснил Константин Толкачев. — После внесения изменений доходы Башкирии в 2018 году составят 192,8 миллиарда рублей (это еще 10,5 миллиарда рублей), расходы — 193,6 миллиарда (рост на 4,7 миллиарда).
Эти изменения в бюджете помогут властям республики выполнить обязательства, связанные с майскими указами главы государства.
Впрочем, Константин Толкачев отметил, что это неокончательные данные.
— Будут изменения и на протяжении всего 2019 года. Такие корректировки осуществляются ежегодно и связаны, как правило, с увеличением бюджета, - пояснил он.