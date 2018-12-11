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В Башкирии бывшему работнику службы приставов заменили условный срок на реальный

11 декабря 2018, 07:51
Фото: Mkset.ru
Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшему главному специалисту-эксперту по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов ужесточили наказание за присвоение имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее суд приговорил к 4 годам условного лишения свободы.

С 2010 по 2011 годы и с 2016 по 2017 годы служащая присваивала денежные средства с депозитного счета отдела, на котором аккумулируются перечисляемые должниками суммы. Она подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тысяч рублей на счет подставного лица якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы. Всего, таким образом, было присвоено около 1,4 миллионов рублей.

Пристава уволили в 2017 году, когда выявили, что она присвоила свыше 450 тысяч рублей в 2014-2015 гг. За данное преступление в марте текущего года женщина осуждена к условному лишению свободы. После установления дополнительных фактов незаконного распоряжения денежными средствами с 2010 по 2017 гг. в отношении экс-пристава возбуждено очередное уголовное дело.

Прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

Верховный суд республики условное осуждение отменил и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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