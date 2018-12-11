Радий Хабиров хочет возродить в Башкирии институт советников на общественных началах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров признал утратившим силу указ своего предшественника Рустэма Хамитова от 2014 года об отмене института советников на общественных началах. Это означает, что у руководителя республики появятся свои советники на общественных началах (то есть на бесплатной основе).
- Советники на общественных началах получают от главы региона возможность вести от его имени переговоры по каким-то важным вопросам. Такая схема работы практиковалась, когда Радий Хабиров возглавлял администрацию Красногорска Московской области,— проинформировал «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в администрации главы.
Напомним, в начале своей карьеры на посту главы Башкирии Рустэм Хамитов собирал на чаепития блогеров и призывал их к плодотворному сотрудничеству, которое, впрочем, в конечном итоге так и не сложилось.