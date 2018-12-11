Радий Хабиров хочет возродить в Башкирии институт советников на общественных началах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров признал утратившим силу указ своего предшественника Рустэма Хамитова от 2014 года об отмене института советников на общественных началах. Это означает, что у руководителя республики появятся свои советники на общественных началах (то есть на бесплатной основе).