Башкирская содовая компания – победитель премии Cbonds Awards

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК «Регион», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК «Открытие» и другие.