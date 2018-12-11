Башкирская содовая компания – победитель премии Cbonds Awards в номинации «Дебют года». Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда превысило первоначально объявленный компанией объем эмиссии. А маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить до 8,0-8,1% годовых.
На торжественной церемонии вручения, прошедшей 7 декабря на ежегодном облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге, награду Cbonds Awards принял заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин.
- Спасибо экспертному сообществу за высокую оценку нашего дебютного облигационного размещения. Спасибо инвесторам за признание нашей кредитной истории. Для крупного производственного предприятия, каким является Башкирская содовая компания, обеспечивающая львиную долю потребностей отечественного рынка в соде, это первая награда подобного рода, - сказал Ильшат Мухаметшин.
СПРАВОЧНО
Итоги дебютного размещения облигаций АО «БСК»
Биржевые облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01 (ruA+ Эксперт РА). Объем размещения 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.
Размещение проведено 2 февраля 2018 года на Московской Бирже. Общий объем спроса превысил 18 млрд. рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компании, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.
Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК «Регион», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК «Открытие» и другие.