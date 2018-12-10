За лучшие новогодние городки муниципалитеты Башкирии могут получить полмиллиона

Сегодня, 10 декабря, во всех муниципальных образованиях Башкирии должны пройти церемонии открытия новогодних ледовых городков. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил ио вице-премьера и руководитель министерства ЖКХ региона Михаил Киреев.
По его словам, по ситуации на субботу, 8 декабря, не полностью готовы были елки и ледовые городки в 12 муниципальных образованиях республики, но они обещали к сегодняшнему дню эти работы завершить.
- В преддверии Нового года в республике стартует конкурс «Лучший новогодний городок». Конкурс проводится по двум категориям: городские округа и городские поселения; сельские поселения. Обладателям первой, второй и третьей премий в обеих категориях полагается награда в размере, соответственно - по 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, - сообщил Михаил Киреев.
Заработанные таким образом суммы муниципальные власти должны будут потом потратить на благоустройство своих территорий.