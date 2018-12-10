За лучшие новогодние городки муниципалитеты Башкирии могут получить полмиллиона

- В преддверии Нового года в республике стартует конкурс «Лучший новогодний городок». Конкурс проводится по двум категориям: городские округа и городские поселения; сельские поселения. Обладателям первой, второй и третьей премий в обеих категориях полагается награда в размере, соответственно - по 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, - сообщил Михаил Киреев.