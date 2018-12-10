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За лучшие новогодние городки муниципалитеты Башкирии могут получить полмиллиона

10 декабря 2018, 06:16
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Конкурс фантазии чиновников и мастерства коммунальщиков стартовал по всей республике.

Сегодня, 10 декабря, во всех муниципальных образованиях Башкирии должны пройти церемонии открытия новогодних ледовых городков. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил ио вице-премьера и руководитель министерства ЖКХ региона Михаил Киреев.

По его словам, по ситуации на субботу, 8 декабря, не полностью готовы были елки и ледовые городки в 12 муниципальных образованиях республики, но они обещали к сегодняшнему дню эти работы завершить.

Фото: Пресс-служба правительства РБ.

- В преддверии Нового года в республике стартует конкурс «Лучший новогодний городок». Конкурс проводится по двум категориям: городские округа и городские поселения; сельские поселения. Обладателям первой, второй и третьей премий в обеих категориях полагается награда в размере, соответственно - по 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, - сообщил Михаил Киреев.

Фото: Пресс-служба правительства РБ.

Заработанные таким образом суммы муниципальные власти должны будут потом потратить на благоустройство своих территорий.

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