Хабиров о безопасности на дорогах Башкирии: «Отобьём у лихачей желание нарушать»

- Каждый понедельник на оперативке злюсь сам на себя, когда слышу, что снова и снова из жизни уходят люди, которым еще жить да жить… Уходят, в том числе, и из-за чиновничьей недоработки. Практика показывает, что там, где стоят камеры фотовидеофиксации нарушений, количество ДТП резко идёт на убыль. Но таких комплексов в Башкортостане пока совсем мало – всего 223… Нужно в несколько раз больше. Что мешало этим давно заняться, по примеру многих соседей (в Татарстане – уже 1364 камеры!)? – посетовал Радий Хабиров. - На дорогах республики необходимо установить ещё порядка как минимум 660 комплексов. Понятно, что это большие затраты. Поэтому задачу мы будем решать последовательно… Сегодня на «Транспортном часе» мы приняли решение приобрести и установить в следующем году 62 стационарных и 50 передвижных комплексов. Тем самым мы закроем самые аварийно-опасные участки на дорогах Уфы и республики. Далее - будем привлекать внебюджетные средства, рассматривать варианты государственно-частного партнёрства, чтобы на наших дорогах не осталось «тёмных пятен». Новые современные камеры будут работать и на скорость, и на обгон. Мы отобьём у лихачей всякое желание нарушать. Эту ситуацию - обязательно дожмём.