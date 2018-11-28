Уфимка стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс»

— Большой отбор был по всей России, организаторы сами на меня вышли с предложением представить Башкортостан, — рассказала Эльвира Ишмуратова. — Предварительно смотрели деятельность, которую мы вели. Мои проекты сыграли большую роль. Так, жюри впечатлило дефиле с Национальным оркестром народных инструментов, где красоту моделей подчеркнуло потрясающее музыкальное сопровождение.