mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2018, 07:00

Published 28 ноября 2018, 07:00

Modified 3 февраля, 06:18

Updated 3 февраля, 06:18

Уфимка стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс»

28 ноября 2018, 07:00
Эльвира Ишмуратова получила в подарок корону, множество разных призов и контрактов.

Эльвира Ишмуратова стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс», сообщает «Башинформ». Башкирская красавица обошла многих претенденток из разных городов России и СНГ.

Финалы всероссийских конкурсов «Топ Модель России 2018» и «Топ Модель PLUS 2018» прошли в Москве.

— Большой отбор был по всей России, организаторы сами на меня вышли с предложением представить Башкортостан, — рассказала Эльвира Ишмуратова. — Предварительно смотрели деятельность, которую мы вели. Мои проекты сыграли большую роль. Так, жюри впечатлило дефиле с Национальным оркестром народных инструментов, где красоту моделей подчеркнуло потрясающее музыкальное сопровождение.

Конкурсантки демонстрировали свою красоту и грацию в нескольких выходах на подиум. Создать неповторимый образ и проявить себя им помогли российские дизайнеры, чьи коллекции были представлены в этот вечер. В составе жюри работали известные дизайнеры, модели, продюсеры, режиссеры, художники, стилисты.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика