Уфимка стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс»

Posted 28 ноября 2018, 07:00
Published 28 ноября 2018, 07:00
Modified 3 февраля, 06:18
Updated 3 февраля, 06:18
Эльвира Ишмуратова стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс», сообщает «Башинформ». Башкирская красавица обошла многих претенденток из разных городов России и СНГ.
Финалы всероссийских конкурсов «Топ Модель России 2018» и «Топ Модель PLUS 2018» прошли в Москве.
— Большой отбор был по всей России, организаторы сами на меня вышли с предложением представить Башкортостан, — рассказала Эльвира Ишмуратова. — Предварительно смотрели деятельность, которую мы вели. Мои проекты сыграли большую роль. Так, жюри впечатлило дефиле с Национальным оркестром народных инструментов, где красоту моделей подчеркнуло потрясающее музыкальное сопровождение.
Конкурсантки демонстрировали свою красоту и грацию в нескольких выходах на подиум. Создать неповторимый образ и проявить себя им помогли российские дизайнеры, чьи коллекции были представлены в этот вечер. В составе жюри работали известные дизайнеры, модели, продюсеры, режиссеры, художники, стилисты.