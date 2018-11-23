mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Администрация Уфы не проведет конкурс среди автоперевозчиков в 2018 году

23 ноября 2018, 05:37
Фото: Mkset.ru
Пассажирам придется потерпеть до второго квартала следующего года.

Конкурс автоперевозчиков проведут не ранее второго квартала 2019 года, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на администрацию города. Ранее сообщалось, что конкурс пройдет до конца текущего года – врио главы Башкирии дал указание принять «эффективные меры» до 1 декабря.

Маршруты выставят на конкурс после принятия мэром Уфы Ульфатом Мустафином программы развития городского транспорта до 2023 года.

Напомним, в октябре нелегальных перевозчиков сняли с маршрутов, из-за чего стало резко не хватать некоторых маршрутов. На остановках образовались толпы, а в автобусах давка. Легальных частных перевозчиков и «Башавтотранса» на данный момент не хватает.

Материалы по теме
В Башкирии перевозчики не платят штрафы за езду без карт маршрутаПеревозчики написали жалобу в прокуратуру на чиновников УфыПредставитель перевозчика: ничего не изменилось в качестве
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48