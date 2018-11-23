Администрация Уфы не проведет конкурс среди автоперевозчиков в 2018 году

Конкурс автоперевозчиков проведут не ранее второго квартала 2019 года, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на администрацию города. Ранее сообщалось, что конкурс пройдет до конца текущего года – врио главы Башкирии дал указание принять «эффективные меры» до 1 декабря.
Маршруты выставят на конкурс после принятия мэром Уфы Ульфатом Мустафином программы развития городского транспорта до 2023 года.
Напомним, в октябре нелегальных перевозчиков сняли с маршрутов, из-за чего стало резко не хватать некоторых маршрутов. На остановках образовались толпы, а в автобусах давка. Легальных частных перевозчиков и «Башавтотранса» на данный момент не хватает.