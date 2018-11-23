Администрация Уфы не проведет конкурс среди автоперевозчиков в 2018 году

Напомним, в октябре нелегальных перевозчиков сняли с маршрутов, из-за чего стало резко не хватать некоторых маршрутов. На остановках образовались толпы, а в автобусах давка. Легальных частных перевозчиков и «Башавтотранса» на данный момент не хватает.