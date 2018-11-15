Представитель перевозчика: ничего не изменилось в качестве

Даниил Бородокин рассказал о ситуации с перевозками пассажиров из Инорса.

- Да, согласно новой квоте у нас 40 мест, изменения количественные, но не качественные – мы не стали хуже возить людей, есть лицензия, есть трудовые договоры с водителями, отчисления в фонд социального страхования и пенсионный фонд, все как прежде, – говорит наш собеседник.

- Конечно, утром и вечером особенно остро ощущается необходимость в дополнительных местах и мы можем найти и обеспечить работой водителей еще как минимум на 80-90 автобусов. Но пока в администрации на встречу не идут, но мы не теряем надежды разрешить этот вопрос.

Ситуацию прокомментировал и Искалин Виктор Яковлевич - индивидуальный предприниматель.

- Есть вариант искать автобусы большей вместимости, например, есть на линии автобус на 64 места, это больше, чем стандартном «ПАЗзике». У нас 3 маршрута: 207, 272 и 298 (бывший 226), – говорит предприниматель.

Ранее на маршруте 226 было порядка 120 машин, сегодня их на измененном и переименованном маршруте номер 298 всего 40, люди не могут уехать или едут как селедка в бочке.