Представитель перевозчика: ничего не изменилось в качестве
11:40. Офис перевозчика в Инорсе: Фронтовых бригад, 10.
Даниил Бородокин рассказал о ситуации с перевозками пассажиров из Инорса.
- Да, согласно новой квоте у нас 40 мест, изменения количественные, но не качественные – мы не стали хуже возить людей, есть лицензия, есть трудовые договоры с водителями, отчисления в фонд социального страхования и пенсионный фонд, все как прежде, – говорит наш собеседник.
- Конечно, утром и вечером особенно остро ощущается необходимость в дополнительных местах и мы можем найти и обеспечить работой водителей еще как минимум на 80-90 автобусов. Но пока в администрации на встречу не идут, но мы не теряем надежды разрешить этот вопрос.
Ситуацию прокомментировал и Искалин Виктор Яковлевич - индивидуальный предприниматель.
- Есть вариант искать автобусы большей вместимости, например, есть на линии автобус на 64 места, это больше, чем стандартном «ПАЗзике». У нас 3 маршрута: 207, 272 и 298 (бывший 226), – говорит предприниматель.
Ранее на маршруте 226 было порядка 120 машин, сегодня их на измененном и переименованном маршруте номер 298 всего 40, люди не могут уехать или едут как селедка в бочке.
- Необходимо увеличить количество карт, автопарк есть, мы даже были вынуждены разделить рабочий день на 2 смены, чтобы дать людям возможность работать, им же всем кормить семьи. Мы не могли просто поступить иначе.