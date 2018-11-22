Вдохновение активиста: Участники совета ПФО из Башкирии поделились впечатлениями

По мнению Шамиля Валеева, эксперты и члены молодежной палаты Совета положительно восприняли довольно нестандартный стиль работы Игоря Комарова, выразившийся, прежде всего, в уходе от самопрезентации и выработке осуществимых, системных предложений, пригодных для реализации на уровне страны, в законодательной и исполнительной сфере. Не секрет, что Приволжский округ и без лишнего числа презентаций держит марку полигона для апробации передового опыта. По официальным данным, в Приволжском федеральном округе работают более 50 площадок для профориентации школьников и студентов — технопарки, техношколы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, центры по работе с одаренными детьми. На их базе прошли обучение свыше 110 тысяч человек. Приятно отметить, что Башкирия на этом фоне вовсе не затерялась. Её представители рассказали о новых технологиях инженерной профориентации на примере проекта #neftt под эгидой УГНТУ, его презентовала Айгюль Шадрина, а также попытались определить статус самозанятой творческой молодежи, растущей армии фрилансеров, которая должна не только приобретать фискальные обязанности, но и защиту своих прав от имени государства – вторую тему вынесла на обсуждение Алия Айсина. Предложения из Башкирии были услышаны и вполне вписались в формат совета.