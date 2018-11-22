Вдохновение активиста: Участники совета ПФО из Башкирии поделились впечатлениями

Заседание совета в Саранске состоялось вчера. Сегодня его участники уже добрались в свои регионы. Медиакорсеть предложила им высказать свое мнение о встрече с полпредом Игорем Комаровым.
Напомним, открывая заседание, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров напомнил, что с прошлого года к работе Совета, в котором участвуют известные и авторитетные в своих регионах члены палаты экспертов, подключилась молодежь, которая предложила тему нынешнего обсуждения.
- От того, насколько качественные знания получат молодые люди и насколько успешно они будут применять эти знания на практике, во многом зависит технологический прорыв, о котором говорит президент России в своем указе №204, - отметил Игорь Комаров.
- Полпредский совет по развитию институтов гражданского общества уже зарекомендовал себя как площадка для выявления и конструктивного обсуждения самого важного в меняющихся регионах и стране и обмена живым передовым опытом, - считает публицист Шамиль Валеев, который входит в состав Совета на правах эксперта. - Это заседание было своего рода знакомством Игоря Комарова с творческим потенциалом округа, с молодежью, которая мыслит по-государственному. Мы увидели, что полномочный представитель работает «на приём» и открыт новым «цифровым», гуманитарным идеям, рожденным и апробированным в 14 регионах Поволжья
По мнению Шамиля Валеева, эксперты и члены молодежной палаты Совета положительно восприняли довольно нестандартный стиль работы Игоря Комарова, выразившийся, прежде всего, в уходе от самопрезентации и выработке осуществимых, системных предложений, пригодных для реализации на уровне страны, в законодательной и исполнительной сфере. Не секрет, что Приволжский округ и без лишнего числа презентаций держит марку полигона для апробации передового опыта. По официальным данным, в Приволжском федеральном округе работают более 50 площадок для профориентации школьников и студентов — технопарки, техношколы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, центры по работе с одаренными детьми. На их базе прошли обучение свыше 110 тысяч человек. Приятно отметить, что Башкирия на этом фоне вовсе не затерялась. Её представители рассказали о новых технологиях инженерной профориентации на примере проекта #neftt под эгидой УГНТУ, его презентовала Айгюль Шадрина, а также попытались определить статус самозанятой творческой молодежи, растущей армии фрилансеров, которая должна не только приобретать фискальные обязанности, но и защиту своих прав от имени государства – вторую тему вынесла на обсуждение Алия Айсина. Предложения из Башкирии были услышаны и вполне вписались в формат совета.
- У обеих - экспертной и молодежной палат совета - много заметной и незаметной, промежуточной работы, которая проводится в течение года во взаимодействии с органами местной, региональной и федеральной власти, - рассказал Шамиль Валеев. - Эти встречи, которые каждый раз проходят в новом регионе округа (несмотря на логистические трудности - часто приходится к соседям добираться через Москву), помогают видеть плечо товарища, держать уровень. Особенно это признание важно для наших городских активистов, которые смелее открывают двери различных кабинетов. Сам факт государственного признания локальных героев урбанизма Уфы - Алии Айсиной, Станислава Сырыгина, которые блистали и ранее, и сейчас, на этих встречах - большое подспорье для их деятельности в интересах общества. Они признаны и услышаны на федеральном, окружном уровне, и это не может не вдохновлять.
Алия Айсина тоже призналась корреспонденту Медиакорсети, что вернулась из Саранска, с заседания Совета при полпреде ПФО, с положительными эмоциями.
- Мы убедились лично в том, что Игорь Комаров вполне лояльно настроен по отношению к молодежи и решению ее проблем, - отметила Алия. – Мы почувствовали, что к нам прислушиваются и наше мнение учитывается. Лично мне столь серьезное обсуждение путей решения задачи профориентации молодежи придало уверенности в своих силах. Хочется работать дальше, развивать эту тему. Точно знаю, что наши идеи будут приняты во внимание.
В выступлении Алии красной строкой проходила идея поддержки самозанятости и фриланса в молодежной среде, разъяснения молодым людям собственных прав, методов выстраивания отношений с работодателями и успешного вступления во взрослую жизнь. Полпред поддержал нас в том, что данные вопросы требуют обстоятельного рассмотрения и выработки кейсов не только на уровне вузов и ссузов, но и на уровне профильных парламентских комитетов и министерства молодежной политики. При таком подходе есть уверенность, что все это не останется на бумаге, а будет реально воплощено в практику.
По мнению Айгюль Шадриной, аспиранта УГНТУ, автора концепции инженерной профориентации #NEFTT, результаты нынешней поездки также не заставят себя долго ждать.
- Тематика моего выступления касалась внедрения edutainment-подходов в профориентацию. Это одна из ведущих мировых практик и позволяет школьникам «поиграть» в будущую профессию прямо на уроке. Моя команда уже больше пяти лет занимается такими научно-игровыми методами, - сообщила Айгюль.
По инициативе Молодежной палаты ПФО, Айгюль Шадрина и ее команда на основе успешного опыта разработали единый игровой школьный урок «Инженефть» для школ ПФО. Концепция этого урока и механизм проведения были предложены полпреду и экспертам на заседании. Особенность этого метода в том, что провести такой урок может любой учитель, все материалы и карточки инженерных профессий уже находятся в распечатанной программе, модули урока можно будет в дальнейшем легко адаптировать для других групп профессий.
- Мы очень рады, что полномочный представитель поддержал идею и предложил ее дальнейшее внедрение, - рассказала Айгюль. - Сейчас нашей команде #NEFTT предстоит большая работа по внедрению урока, взаимодействию с учителями из всех уголков ПФО. Мы надеемся, что «Инженефть» станет отличным стартом для внедрения новых подходов в профориентацию и, конечно же, поможет старшеклассникам поближе познакомиться с инженерными профессиями.
Помимо рабочей части поездки, участники заседания с удовольствием совершили прогулку по Саранску, который преобразился после подготовки к ЧМ-2018, и вживую познакомились с традиционной и новой мордовской культурой.
- Было очень интересно увидеть живой опыт тонкой организации отношений в братской среде мокшан и эрзян, их культурного взаимодействия с тюрками и славянами, - рассказали участники поездки.