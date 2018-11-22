УРАЛСИБ запустил акцию «100% кэшбэк» за покупки по карте ЭНЕРДЖИНС Visa

Принять участие в акции «100% кэшбэк» могут держатели карт ЭНЕРДЖИНС Visa Банка УРАЛСИБ. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период ее проведения оформить кредитную или дебетовую карту ЭНЕРДЖИНС Visa и совершить операции по карте на сумму не менее 5 тысяч рублей. При этом в акции может принять участие только одна карта от одного участника. Срок действия акции – с 19 ноября до 31 декабря 2018 года включительно.