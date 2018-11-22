УРАЛСИБ запустил акцию «100% кэшбэк» за покупки по карте ЭНЕРДЖИНС Visa

Принять участие в акции «100% кэшбэк» могут держатели карт ЭНЕРДЖИНС Visa Банка УРАЛСИБ. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период ее проведения оформить кредитную или дебетовую карту ЭНЕРДЖИНС Visa и совершить операции по карте на сумму не менее 5 тысяч рублей. При этом в акции может принять участие только одна карта от одного участника. Срок действия акции – с 19 ноября до 31 декабря 2018 года включительно.
Победителями первого уровня признаются клиенты, первыми совершившие наибольшее количество транзакций, они получат кэшбэк в размере 100% от покупок, но не более 10 тыс. рублей на одного победителя акции. Кроме того, в случайном порядке будут определены 3 победителя второго уровня, которые получат 100% кэшбэк, но не более 100 тыс. рублей на одного победителя акции.
Денежные призы будут зачислены на карты победителей до 31 января 2019 года. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 480 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.