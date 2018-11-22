Уфимский ботокс признан лидером импортозамещения в фармацевтике

Лекарство, производимое уфимским заводом “Иммунопрепарат” (входит в НПО "Микроген"), используется не только в косметологии, а такжже для снятия последствий тяжелых неврологических заболеваний.
За последние пять лет в эстетической практике лекарство было применено у более чем 650 тысяч человек.
- Препарат также применяется у пациентов со спастичностью верхних конечностей после инсульта и является первым российским лекарственным средством для лечения спастических форм ДЦП и гипергидроза, — прокомментировали в пресс-службе НПО “Микроген”.
Лекарство производится из отечественного сырья. До стадии культивирования избавляются от 90 процентов высокомолекулярных белковых загрязнителей с помощью специально разработанной технологии. Это снижает общую белковую нагрузку на организм и минимизирует аллергические реакции.
Разработка “Релатокс” началась в 2001 году. В 2017 году препарат включили в госреестр лекарственных средств.