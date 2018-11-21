В Уфе выясняют причины смерти двухлетнего ребенка в поликлинике

Согласно имеющейся информации, женщина гуляла со своей двухлетней дочерью и в какой-то момент, около поликлиники, обнаружила, что ребенок не дышит. До приезда бригады скорой помощи сотрудники поликлиники проводили реанимацию. Прибывшие на место медицинские работники службы «03» также продолжили реанимационные мероприятия.