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В Уфе выясняют причины смерти двухлетнего ребенка в поликлинике

21 ноября 2018, 12:32
Фото: Управление по гражданской защиты города.
Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась, не приходя в сознание.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города, около 14.00 стало известно, что в поликлинике 50 по ул. Комсомольская скончался ребенок.

Согласно имеющейся информации, женщина гуляла со своей двухлетней дочерью и в какой-то момент, около поликлиники, обнаружила, что ребенок не дышит. До приезда бригады скорой помощи сотрудники поликлиники проводили реанимацию. Прибывшие на место медицинские работники службы «03» также продолжили реанимационные мероприятия.

Несмотря на это, ребенок скончался так и не приходя в сознание. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В МБУ "Управление гражданской защиты" г. Уфы приносит свои соболезнования родным и близким в связи с гибелью ребенка.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, по данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, девочка страдала от хронического заболевания.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СКР по РБ.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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