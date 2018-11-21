21-летнего уфимца за продажу наркотиков посадили на пять лет

В январе 2018 года Галеев посредством ИТС «Интернет» организовал канал доставки на территорию Башкирии наркотических средств синтетического происхождения с целью их дальнейшего сбыта. Через службу курьерской доставки наркотики поставлялись в емкостях для косметических средств. Наркотики Галеев планировал разделить на «разовые» дозы и разместить по тайникам-закладкам на территории Уфы.