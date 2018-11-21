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21-летнего уфимца за продажу наркотиков посадили на пять лет

21 ноября 2018, 07:50
Фото: Mkset.ru
Его признали виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, сообщили в Верховном суде республики.

В январе 2018 года Галеев посредством ИТС «Интернет» организовал канал доставки на территорию Башкирии наркотических средств синтетического происхождения с целью их дальнейшего сбыта. Через службу курьерской доставки наркотики поставлялись в емкостях для косметических средств. Наркотики Галеев планировал разделить на «разовые» дозы и разместить по тайникам-закладкам на территории Уфы.

Суд приговорил Галеева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

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