В Уфе осудили 25-летнего наркодилера

25-летний местный житель признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина через Интернет вступил в сговор с неустановленными лицами на сбыт наркотических веществ. Через тайник он получил крупную партию наркотиков, которую расфасовал по разовым дозам и перепрятал в Уфе по другим закладкам. Их местоположение он сообщил «коллегам», которые продавали наркотики дальше.

В ноябре 2017 года его поймали, изъяли свыше 80 г различных видов синтетических наркотиков, амфетамина, канабиса и гашиша.